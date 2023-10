RAL: Det kan kun gå fremad

Redaktionen Onsdag, 04. oktober 2023 - 13:14

Verner Hammeken er fortid i Royal Arctic Line. Nyheden om hans exit som topchef i det selvstyreejede monopolrederi sprang i sidste uge, og den kommer ikke bag på Henrik Leth, der er adm. direktør i Polar Seafood Denmark og formand for GE’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv.

Det skriver avisen AG.

- Man kan undre sig over, at rederiets bestyrelse har været så længe om at reagere på den massive kritik, som erhvervslivet og mange andre kunder i årevis har rettet mod Royal Arctic Line. Nu kan det kun gå fremad, siger Henrik Leth til AG.

Han har dog ikke de store forhåbninger til, at der vil ske væsentlige ændringer, selvom rederiets bestyrelsesformand, Paviâraq Heilmann, i forbindelser med Verner Hammekens afsked har forsikret, at der vil komme en sejlplan med udgangspunkt i grønlandske behov. Det betyder, at den grønlandske detailhandel ifølge bestyrelsesformanden kan se frem til, at Atlantskibet fra Danmark ankommer om onsdagen i stedet for om fredagen.

- Royal Arctic Line er lillebror i samarbejdet med islandske Eimskip. Den bebudede nye sejlplan betyder, at skibene skal anløbe Tyskland og England, og det er måske en fordel for de islandske eksportører, som vi konkurrerer med, men ikke for den grønlandske fiskeeksport, påpeger Henrik Leth.

Han forudser, at den nye sejlplan vil føre til mangel på containere i Grønland, fordi sejlplanen kræver flere containere i omløb, og de findes ikke.

