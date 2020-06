RAL: Historisk dag for Grønland

Thomas Munk Veirum Onsdag, 10. juni 2020 - 15:19

I dag indleder Royal Arctic Line (RAL) officielt den nye samsejling med islandske Eimskip, skriver det selvstyreejede rederi på sin hjemmeside.

Direktør for RAL, Verner Hammeken, kalder dagen historisk:

- For Royal Arctic Line er det et spændende og historisk øjeblik og en ny tid, vi går ind i. 246 års besejling af Grønland ændres. Vi står ved begyndelsen til en mere fleksibel transportløsning for Grønland.

- En løsning som vil gøre det muligt at handle direkte med Grønland, uanset hvor man er på kloden. Det er det, vi arbejder for, når vi siger, at ”Royal Arctic Line gør det let at handle med Grønland”, udtaler Verner Hammeken.

Begynder i to faser

Det er rederiets nye skib Tukuma Artica, der har fået den første last ombord under det nye sejlprogram. Det er sket onsdag i Aalborg.

- Derefter sejler det mod Aarhus, som det forlader den 12. juni med kurs mod først Reykjavik og dernæst Nuuk med ankomst fredag den 19. juni. En ny æra i forsyningen og besejlingen af Grønland er nu en realitet, skriver rederiet.

Rederiet oplyser, at det er nødvendigt at begynde samsejlingen i to faser, fordi det ene af Eimskips to skibe, Brúarfoss, er forsinket på værftet i Kina.

Indtil Brúarfoss er sejlklar sidst i oktober, vil RAL´s atlantskib Mary Arctica bruges som det tredje skib i samsejlingen. Det er ellers meningen, at RAL kun skal bidrage med det ene af de tre skibe, der skal bruges i samsejlingen.