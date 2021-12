RAL: Hårdt ramt på data og internet

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 02. december 2021 - 17:45

Hovedstaden har været lukket mere eller mindre ned i mere end 17 timer fra mandag aften til tirsdag aften på grund af strømsvigt. Siden hen har der været flere strømsvigt i forskellige bydele, da strømforsyning stadigvæk er ustabil.

Strømsvigtet har udfordret Royal Arctic Line med at registrere containere både i Aalborg og over hele landet.

- Vi skulle laste et skib i Aalborg og der havde vi også problemer med at trække data ud. Vi havde ikke tilgang til vores systemer. Vi kunne ikke planlægge, hvordan skibet skulle losses eller lastes, siger Ivalu Kleist til Sermitsiaq.AG.

Selvom RAL er en del af de virksomheder, der er prioriteret under beredskabet, så var det meget begrænset strøm, som rederiet kunne bruge under de gentagne strømsvigt.

Frysecontainere er ikke ramt

Lige nu sejler blandt andet Irena Arctica mod Nuuk, mens flere små containerskibe, såsom Minik og Siuana Arctica sejler nord på. Strømsvigtet resulterede i manuel registrering flere steder i landet.

- Vi har jo haft skibe ude på kysten i den periode, hvor der har været total strømafbrydelse. De kunne heller ikke tilgå systemet, så det har også været besværligt med manuelle registreringer, siger underdirektøren.

Selvom der har været strømsvigt i mere end 17 timer, så har der ikke været nogle større konsekvenser for RAL’s frysecontainere. Derfor kan butikkerne ånde lettet op.

- De containere vi har stående falder ikke så meget i temparatur, så længe det allerede er frosset. De kan tåle mere end en dag uden strøm, så frostvarerne er ikke ramt af strømsvigtet som sådan, siger Ivalu Kleist.

Heldigt at der ikke var et skib i Nuuk

Underdirektøren understreger, at det kunne have endt meget værre for RAL. Hvis for eksempel Eimskip eller Tukuma havde været i Nuuk, så ville situationen have set anderledes ud.

- Hvis det havde været sket på en dag, hvor vi havde et skib i havn, så havde vi haft meget dårlig mulighed for at vide, hvor de containere vi losser skal hen af. Skal det videre til en anden by eller nogle, der skal ud i Nuuk. Det ville vi haft svært ved at se, siger Ivalu Kleist.