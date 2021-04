RAL: For dyrt at sejle under grønlandsk flag

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 23. april 2021 - 15:33

Det ville have kostet for meget, hvis de fire nye bygdeskibe Siuana Arctica, Maleraq Arctica, Arpaarti Arctica og Tilioq Arctica skulle sejle under grønlandsk flag, forklarer Royal Arctic Line om sin kovending i flagsagen.

Årsagen skal ifølge rederiet findes i skattelovgivningen og den såkaldte DIS-ordning.

- Når et skib er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) skal søfarende ikke betale indkomstskat. Royal Arctic Lines besætninger betaler således ikke skat til Danmark på grund af bygdeskibenes status som dansk-indregistrerede skibe. Var bygdeskibene registreret i Grønland skulle besætningsmedlemmerne ombord på disse skibe have betalt indkomstskat i Grønland, og dermed ville det have været dyrere at opretholde samme løn som deres kollegaer på øvrige skibe, lyder forklaringen fra rederiet.

Spørgsmål om fragtrater

Udover at søfolkene ligestilles med kollegaer på de øvrige skibe, så sparer rederiet udgiften til skat og administration og kan derfor holde fragtraterne nede.

- Uden skattefrihed vil et grønlandsk flag medføre ratestigninger. Havde skattefrihed for de mindre skibe været en mulighed, så havde selskabet som en selvfølge valgt det grønlandske flag. Også selvom det ville betyde mere administration for rederiet. Vi er et grønlandsk selskab og det er vi stolte af, bliver det fastslået på rederiets hjemmeside.

RAL’s flådechef Anders Bay Larsen mener, at løsningen er god, så længe der ikke findes et internationalt skibsregister i Grønland.

For de store atlantskibe skal disse være noteret i et internationalt skibsregister, fordi de er handelsskibe og anløber udenlandske have.

Større fleksibilitet

- Det giver en større fleksibilitet for rederiet og for de søfarende, og er mere effektivt at administrere skibene, når de er under samme flag. Det gør det også lettere at tilbyde uddannelse til søfarende, oplyser rederiet.

Det afsløres i øvrigt, at det næste bygdeskib forventes at blive leveret her i foråret. Maleraq Arctica skal besejle Uummannaq og omkringliggende bygder, og skibet vil få Uummannaqs venskabsby Helsingør som hjemby.