RAL: Vi bruger mindre brændstof per container

- I vore skibe står en kæmpemotor og pumper CO2 ud – men i fremtiden gør den det for 2100 containere i stedet for 800. Det betyder, at den CO2 udledning, vi har per container bliver mindre. En god ligning siger, at når det er billigere for Royal Arctic Line, er det også bedre for miljøet, siger Verner Hammeken omkring virksomhedens miljø- og klimapolitik.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Royal Arctic Lines miljøpolitik

”Royal Arctic Line arbejder målrettet og systematisk på at nedbringe vores negative påvirkning af miljøet blandt andet ved at reducere vores energi- og fuelforbrug. Vi afsøger mulighederne for at bruge mere miljøvenlig teknologi uden at gå på kompromis med forsynings- og driftssikkerheden.

Det betyder, at vi på baggrund af afprøvede teknologier kontinuerligt søger at optimere vores drift og processer hvor det kan lade sig gøre”.

Overordnet bliver den maritime lovgivning formet og besluttet i FNs IMO (International Maritime Organization).

Royal Arctic Line har en lovpligtig kvalitets- og sikkerhedsstyring kaldet ISM, (International Safety management). Dette system bliver auditeret af søfartsstyrelsen hvert år. Herunder om rederiet efterlever gældende lovgivning. Dette resulterer i, at rederiets DOC er gyldigt et år mere. DOC (Document of Compliance) er rederiets certifikat, som muliggør at drive rederivirksomhed, altså populært kaldet rederiets kørekort.

