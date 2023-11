RAL: Atlantskib ændrer anløbsdag i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 28. november 2023 - 15:16

Konstitueret administrerende direktør Niels Clemensen oplyser til Sermitsiaq.AG, at anløbstidspunktet fra uge 9 i 2024 vil blive rykket frem fra fredag til sent torsdag aften. Et skridt i den rigtige retning i forhold til detailhandelens ønsker.

Det har ikke været muligt at rykke sejlplanen, så anløbet bliver onsdage.

- Anløb på onsdage fordrer, at vi har mulighed for at laste om onsdagen i Aarhus. Men denne mulighed er for nuværende ikke til stede, da et andet rederi optager kaj og kraner på terminalen på den pågældende ugedag. Vi anløber nu Aarhus om torsdagen, hvor vi både kan køre losse- og lasteoperationen med en forventet afgang omkring midnat, forklarer Niels Clemensen over for Sermitsiaq.AG.

Thorshavn droppes

For at sejlplanen kan hænge sammen har man valgt at stoppe anløb af Thorshavn på Færøerne.

Om det på et senere tidspunkt vil være muligt at efterkomme detailhandelens ønske om anløb på onsdage kan direktøren på nuværende tidspunkt ikke svare på.

Niels Clemensen nævner følgende forhold, der får betydning for den nye sejlplan: