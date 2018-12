RAL udvider direktionen

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 15. december 2018 - 08:38

Administrerende direktør Verner Hammeken har hidtil udgjort direktionen i det selvstyreejede rederi, men får nu selskab af to andre personer, der er hentet i rederiets ledelsesgruppe.

Aviâja Lyberth Lennert udnævnes per 1. januar 2019 til vicedirektør og optræder som stedfortræder for Verner Hammeken. Hun vil fortsætte som direktør for Arctic Umiaq Line A/S.

Peter Christoffersen vil indtræde i direktionen i kraft af sin rolle som CFO og kaldes herefter CFO/økonomidirektør.

- Det er formålstjenstligt at sikre den bedst mulige ledelsesmæssige platform ved inddragelse af flere i det vigtige arbejde med transformationen af selskabet, oplyser rederiets bestyrelsesformand Ulrik Blidort i en pressemeddelelse.

Mindre personafhængig

- En større direktion giver en bedre handlekraft og dermed også den bedst mulige sikring af kundernes interesser, og særligt den øvrige ledelses evne til at følge op på handlingsplaner, lyder det.



Bestyrelsesformanden oplyser også, at direktionen med udvidelsen bliver mindre personafhængig, og rederiet kan bidrage med “at skabe endnu flere rollemodeller i organisationen, som kan inspirere og anspore talenterne bedst muligt til at søge en stærkere udvikling”.