RAL styrker norsk polarforskning

Jesper Hansen Torsdag, 07. januar 2021 - 10:40

Royal Arctic Lines skib Malik Arctica er i øjeblikket stor set så langt hjemmefra, som et grønlandsk skib overhovedet kan komme. Netop i disse dage losser skibet gods ved iskanten på Antarktis ud for den norske forskningsstation Troll.

RAL og Norsk Polarinstitutt har samarbejdet om forsyningsopgaven hver vinter siden 2007. Rederiet bruger et ledigt skib i vinterperioden, hvor der ellers ikke er så meget fragt til Grønland og løser samtidig en vigtig opgave for norske forskere, forklarer Kim Holmén, der er international direktør for Norsk Polarinstitutt.

- Da vi for nogle år siden designede det nye norske polarforskningsskib ”Kronprins Haakon”, som blev indsat i 2018, valgte vi at satse på et rent forskningsfartøj uden fragtkapacitet – i modsætning til andre lande, der har bygget hybridløsninger, som både kan bruges til forskning og fragt.

Ros til RAL

- Denne løsning er mulig takket være vort tætte samarbejde med Royal Arctic Line, så vi nu har et forskningsskib med optimale forhold for forskning om bord, og som kan operere uafhængigt af behovet for sommerforsyninger til forskningsstationen, forklarer Holmén, der ikke går af vejen for at rose det grønlandske rederi til skyerne:

- Samarbejdet er af uvurderlig betydning og løser en vigtig opgave, som styrker og skaber fremgang for norsk polarforskning, siger direktøren.

I øvrigt har Malik Arctica i denne sæson også fungeret som forskningsplatform, selv om skibet egentlig bare skulle levere forsyninger og nyt mandskab til Troll.

Forskning om bord

På turen fra Capetown til Antarktis har forskerne om bord på Malik Arctica benyttet turen til at undersøge havcirkulationen i Sydhavet, hvor man undervejs har taget vandprøver under isen og også boreprøver fra den tykke havis omkring Antarktis.

- Det er data, som vi vil bruge, når vi planlægger fremtidige operationer i området – og som samtidig er med til at belyse de marine økosystemer i områdt, siger Kim Holmén.

Malik Arctica ligger i øjeblikket ved ishylden, som er en gletsjerkant ud for den norske forskningsstation. Al gods løftes over på isen, hvor nordmændene selv sørger for den sidste del af turen til Troll. I slutningen af ugen vender Malik Arctica igen stævnen mod nord med besætningsskifte i Capetown, inden turen går videre mod Grønland.

Forskningstationen Troll er i øjeblikket bemandet med 26 forskere og teknisk personel. En del rejser tilbage til Norge, når sommersæsonen i det sydlige er slut, men hvert år er der et vinterteam på seks håndværkere, der holder stationen kørende.