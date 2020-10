RAL-skib måtte vende om

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 15. oktober 2020 - 09:28

Forsyningsskibet Malik Arctica kunne ikke anløbe til Ittoqqortoormiit onsdag, og sejlede ud af fjorden igen, da det blev vurderet, at det var for farligt at blive liggende inde i fjorden.

- Skibet sejler nu igen øst på for at lægge sig lige uden for fjorden og afvente is situationen, skrev rederiet i sin Facebook-side efterfølgende.

Det forventes dog stadig, at skibet igen kan komme ind til den østgrønlandske by når denne større mængde is fra nord er passeret mundingen af fjorden, og vi kan efterfølgende igen forsøge anløb af byen.

Har fået råd fra borgere

Det medførte kritik af borgere, der ikke kunne forstå, hvorfor forsyningsskibet ikke kunne anløbe til byen.

Borgere kritiserede blandt andet således:

'Vi har set meget meget værre hvor skibet sejler på is, dem her is klodser er ikke noget for den skib'

'Det er ikke store isflager, det er drivis der er klynget sig sammen. Ja de kan se ud som store isflager på skærmen, men de er det ikke.'

Vicedirektør i RAL, Aviâja Lyberth Lennert, oplyser til Sermitsiaq.AG, at det ikke er lige til med at anløbe et forsyningsskib.

Hun siger, at rederiet har fået hjælp fra Ittoqqortoormiit omkring issituationen sidste uge.

- Vi har fået tilsendt billeder og modtaget gode råd fra borgere i Ittoqqortoormiit. Vi takker for deltagelsen samt de billeder der er blevet sendt. Når vi skal træffe beslutningen om hvorvidt vi kan sejle ind i et område skal vi altid se situationen i et bredere perspektiv, den nuværende situation samt situationen for de kommende dage, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Sikkerhed i første række

Operationen i Ittoqqortoormiit forventes at tage tre dage, oplyser vicedirektøren i Royal Arctic Line.

- Og anløb af byen skal ikke kun tage hensyn til at vi kan komme til byen, vi skal også være sikker på at skibet kan ligge sikkert og komme sikkert ud af området igen. Beslutningen om at sejle er derfor en beslutning der bliver truffet på baggrund af både vejr- og iskort samt lokale observationer, hensynet til sikkerheden for besætning, skib og gods, fremhæver Aviâja Lyberth Lennert.

Vinterforsyningerne er i år mødt med vejr- og isforhold der gør anløb og operation usikker, hvorfor vinterforsyningerne til Ittoqqortoormiit er forsinkede.