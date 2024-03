RAL samler økonomifunktion i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. marts 2024 - 15:01

Fem ansatte i Royal Arctic Lines økonomifunktion, der i dag arbejder i Danmark, er blevet tilbudt en omplacering, oplyser administrerende direktør Niels Clemensen, Royal Arctic Line, til Sermitsiaq.AG.

Om centraliseringen i Nuuk forklarer Niels Clemmensen følgende:

- Det er vigtigt for mig, at denne væsentlige funktion og kompetence befinder sig så tæt på ledelsen som muligt her i Nuuk. Vi ønsker fremadrettet at øge anvendelsen af AI/RPA-teknologi til at overtage de mere rutineprægede opgaver i økonomifunktionen og har projekter for disse tiltag i støbeskeen.

Gevinst

Rederiet oplyser, at man allerede har høstet en gevinst ved at anvende kunstig intelligens og robotteknologi - en vej rederiet vil udvikle yderligere.

- Vi har i 2023 med succes gennemført et projekt med automatisk håndtering af de bookinger, vi får ind fra vore kunder. Bookingerne bliver behandlet og kører i baggrunden døgnet rundt uden menneskelig indblanding. Det er en såkaldt IT-programmerings-robot, der håndterer dette, forklarer topchefen og tilføjer:

-Ved dette projekt har vi opnået minimering af fejl i bookingerne, og kunder har modtaget en langt hurtigere bekræftelse på deres bookinger, da de ikke skulle afvente en manual indtastning hos os.