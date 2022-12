RAL sænker tillæg - hjælpepakke udløber

Thomas Munk Veirum Fredag, 09. december 2022 - 10:43

Grundet faldende oliepriser og valutakurser nedjusterer Royal Arctic Line (RAL) olie- og valutatillægget per 1. januar 2023 til 13,47 procent. Det oplyser det selvstyreejede rederi på sin hjemmeside.

Da tillægget var på sit højeste var det på 30,73 procent i august måned, og det førte til stigende forbrugerpriser her i landet.

Udviklingen førte til, at Naalakkersuisut i slutningen af september satte ind med en hjælpepakke, der reducerede valutatillægget i de sidste tre måneder af året.

Ikke drøftelser om forlængelse

Hjælpepakken udløber 31. december, og derfor vil den nye sats på olie- og valutatillægget være ens nordgående, sydgående og kystlangs fragt, oplyser RAL.

Det reducerede olie- og valutatillæg Pr 1. november så olie- og valutatillægget således ud: Nordgående temperaturreguleret gods 0% Alt andet nordgående gods 14% Sydgående og kystlangs gods 20,20% Kilde: ral.gl

Naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), oplyser til Sermitsiaq.AG, at der ikke er aktuelle drøftelser i Naalakkersuisut om at forlænge hjælpepakken, som der blev afsat 30 millioner kroner til.

Naalakkersuisoq peger på, at hjælpepakken har sikret priserne i de isbelagte områder, indtil isen bryder, og de nye varer når frem:

RAL skal komme med afrapportering til januar

- Det var et af hovedelementerne i den valgte løsning. RAL skal rapportere på omfanget og brugen af hjælpepakken med udgangen af januar. Herefter vil Naalakkersuisut se på denne afrapportering og samtidigt se på den aktuelle konjunktur, oplyser Naaja H. Nathanielsen i et skriftligt svar. Hun understreger, at Naalakkersuisut følger udviklingen:

- Hvis der opstår noget markant indtil da, eller en udvikling der ikke kan forudses, ser vi selvfølgeligt på det.

Royal Arctic Line understreger, at rederiet ikke tjener på olie- og valutatillægget, men at det udelukkende bruges til at sikre selskabet mod effekten af oliepriser og valutarisici.