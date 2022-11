RAL efter piteraq: Vinduer leveres forhåbentligt omkring 7. december

Anders Rytoft Onsdag, 30. november 2022 - 08:55

I Tasiilaq blev adskillige ruder knust i forbindelse med den piteraq, der raserede byen i september, hvor både væltede og tage blev ødelagt.

Siden dengang har Royal Arctic Line (RAL) været opmærksom på, at der er behov for udskiftning af over 120 vinduer i byen. RAL kunne i sin tid oplyse, at selskabet desværre ikke kunne nå at levere dem med årets sidste anløb, men har siden indsat et ekstra.

Det skulle oprindeligt udføres med Irena Arctica. Nu oplyser selskabet på deres hjemmeside, at det af operationelle hensyn alligevel ikke er muligt med så lidt gods ombord, hvorfor anløbet nu er ændret til Nanoq Arctica, som vil anløbe fra Nuuk.

RAL kan ikke angive et præcist anløbstidspunkt. Det skyldes usikkerheder vedrørende vejrforholdene på denne tid af året, lyder det.

Det forventes dog, at der vil være afgang fra Nuuk 4. december. RAL håber, at skibet kan være i Tasiilaq omkring 7. december.

Lever i mørke

Områdechefen for Kommuneqarfik Sermersooq i Tasiilaq, Hjørdis Viberg, oplyser, at der er blevet brugt plader og presenninger, altså alternative materialer til at lukke de knuste ruder.

Michael Waaentz, byggeteknisk leder hos Iserit, uddyber, at der primært er tale om krydsfiner. Nogle af de mennesker, der bor i de hårdest ramte boliger, har knap nok set en solstråle, siden ruderne blev knust: - De lever mere eller mindre i mørke, siger han.

Hjørdis Viberg mener, at det bare er et spørgsmål om tid, før den næste piteraq rammer:

- Det er vigtigt, at man får materialer til byen, så man har noget at gøre godt med - et lager - såfremt det bliver nødvendigt en anden gang.