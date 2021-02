RAL-medarbejdere i Ilulissat strejker

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 10. februar 2021 - 10:49

Flere medarbejdere i Royal Arctic Line i Ilulissat nægter at arbejde, efter der er opstået uoverensstemmelser med ledelsen.

Det erfarer Sermitsiaq.AG. Flere kunder fra Ilulissat har oplyst, at de ikke har haft mulighed for at få deres forsendelser udleveret på grund af strejken.

RAL-chefer på vej til Ilulissat

Operationschef, COO, Ivalu Kleist bekræfter, at der er sket uoverensstemmelser, men ønsker ikke at komme ind på, hvilke uenigheder det drejer sig om.

- Jeg kan bekræfte, at der er nogen medarbejdere, der ikke arbejder i dag på grund af uoverensstemmelser. Jeg kan også bekræfte, at vi arbejder på at løse udfordringerne. Jeg har ingen yderligere kommentarer, siger Ivalu Kleist, operationschef, COO i Royal Arctic Line til Sermitsiaq.AG.

En delegation fra RAL’s ledelse skal tage til Ilulissat snarest for at rede trådene ud.