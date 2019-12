RAL køber nyt containerskib

redaktionen Mandag, 23. december 2019 - 09:50

Rederiet Royal Arctic Line har købt nyt containerskib, der skal sejle mellem Østgrønland og Island.

- Det indkøbte skib skal primært sejle mellem Reykjavik og Tasiilaq, og vil dermed markant øge betjeningen af Østkysten, både med hensyn til frekvens og forbindelser til og fra hele verden, skriver RAL i en pressemeddelelse.

Direkte forbindelse til Island

Det kommende sejladssystem med blandt andet skibet Tukuma Arctica, kommer til at betyde at Royal Arctic Line anløber Reykjavik hver uge i både nord- og sydgående retning. Det er denne forbindelse der nu gør det muligt at benytte et nyt skib til betjeningen af Østkysten.

- Investeringen i et nyt containerskib understøtter tidligere udmelding om at søge muligheder for en direkte forbindelse til Island, med mindst 50 procent flere anløb til Tasiilaq i åbent-vandperioden, fremhæves det.

Det globale logistiknetværk

- En sådan omlægning vil være mere fleksibel med hensyn til at anløbe Tasiilaq tidligere og senere, såfremt isen og vejret tillader det. Desuden vil omlægningen betyde at Tasiilaq forbindes direkte med det globale logistiknetværk. Med en kombineret skib og flyløsning via Reykjavik kan produkter fra Tasiilaq i princippet nå verdens gourmet restauranter på 72 timer, lyder det fra Royal Arctic Line.

Denne ændring betyder iøvrigt at Royal Arctic Line får endnu et skib i DIS regi. Sammen med Siuana Arctica der skal afløse Vestlandia betyder det en udvidelse af flåden.