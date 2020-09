RAL indgår samarbejde med DHL

Thomas Munk Veirum Mandag, 28. september 2020 - 17:43

Det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line oplyser, at man har indgået et strategisk partnerskab med logistikvirksomheden DHL Global Forwarding.

I stedet for selv at åbne et kontor i Island har Royal Arctic Line valgt en udbyder, der kan varetage Royal Arctic Lines interesser i Island, oplyser rederiet i en pressemeddelelse.

- Med denne aftale får vi nu adgang til DHL’s verdensomspændende logistiknetværk. Dette giver stærke muligheder for vore fremtidige kunder i Island. Men det styrker også Island som en vigtig hub for vores forbindelse til Europa, det nordamerikanske kontinent og den øvrige verden.

- Det bringer os et stort skridt videre på vores mission om at gøre det let at handle med Grønland, udtaler administrerende direktør i Royal Arctic Line, Verner Hammeken.

Går ind på kommercielt marked

Ifølge Royal Arctic Line vil samarbejdet med DHL bidrage til at udnytte overkapacitet, således at man i højere grad kan udnytte skibenes kapacitet, når der sejles fra Grønland til Danmark over Island.

Vicedirektør i Royal Arctic Line, Aviâja L. Lennert, uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at DHL helt konkret skal stå for at sælge fragt mellem Island og Danmark for at udnytte den kapacitet, som Royal Arctic Line har:

- Når vi sejler, har vi noget ekstra kapacitet, som vi har mulighed for at sælge på det islandske marked. Vi går egentlig ind på det kommercielle marked mellem Island og Danmark, siger Aviâja L. Lennert.

Inge tal på forventninger

Vicedirektøren kan endnu ikke sætte tal på i forhold til, hvad Royal Arctic Line forventer sig af salget. Men hun understreger, at det handler om at udnytte kapacitet, der allerede er der, og på den måde få en ny indtjening.

I forhold til samsejlingen med Eimskip betyder det ikke noget for det samarbejde, at Royal Arctic Line nu også er konkurrent på det islandske marked, lyder det fra vicedirektøren:

- Det har været kendt fra starten, at man kom til at stå i den her situation. Samarbejdet med Eimskib er rent operationelt og ikke kommercielt, fortæller Aviâja L. Lennert.