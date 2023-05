RAL indfører nyt gebyr

Anders Rytoft Torsdag, 25. maj 2023 - 13:14

Ligesom flyselskaber kræver betaling for bagageovervægt, når man tjekker ind i lufthavnen, så vil Royal Arctic Line fremover tage et gebyr, hvis de bookede godsmængder ikke stemmer overens med det, der indleveres.

Det oplyser rederiet på sin hjemmeside.

- Royal Arctic Line oplever desværre, at godsmængder, der bookes, ikke stemmer overens med det der indleveres. Ved booking er det vigtigt at oplyse korrekte dimensioner.

Ellers får det inden længe økonomiske konsekvenser, lyder advarslen.

Ekstraarbejde og risiko for spildplads

Det skyldes, at Royal Arctic Line fra 1. juni vil forbeholde sig retten til at opkræve et såkaldt ændringsgebyr per palle, per kolli eller per enhed på 300 kroner, når der skal ændres i bookingen.

Bookinger med afvigende dimensioner ved indlevering medfører ifølge Royal Arctic Line uhensigtsmæssigt ekstraarbejde i planlægning af skibets kapacitet og i administrationen.

Det udgør samtidig en risiko for spildplads på skibene, skriver Royal Arctic Line, som tilføjer, at en korrekt forhåndsanmeldelse og reservation er vigtig for at sikre den mest bæredygtige transport, ligesom det også sikrer, at godset i videst muligt omfang kommer med den ønskede afgang.