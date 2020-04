RAL hjælper DMI med vigtige data

Jesper Hansen Mandag, 20. april 2020 - 11:50

Coronakrisen giver problemer for flymeteorologerne. For en stor del af de data, som man bygger korttidsprognoserne på, stammer fra fly i luften over Atlanten.

- Flytrafikken er reduceret med 90 procent, og det giver os færre tal at arbejde med i vores vejrmodeller, siger Bent Sass, der er leder af vejrmodelgruppen hos DMI.

- Det giver ikke de store udfordringer i højtryksvejr, som vi har haft meget af den seneste måned, men det er et problem ved lavtryk, hvor vejrforholdene ændrer sig hurtigt.

Ingen betydning for sikkerheden

De manglende data påvirker usikkerheden i de korte vejrudsigter op til 24 timer med cirka 15 procent. Det har ingen sikkerhedsmæssig betydning, men det kan betyde længere flyvetider og øget brændstofforbrug over Atlanten.

Det har heller ikke betydning for de lokale vejrudsigter i Grønland, understreger meteorologen.

Alligevel spiller Grønland en væsentlig rolle i forudsigelserne. DMI har nemlig allieret sig med Royal Arctic Line, der i øjeblikket to gange i døgnet sender vejrballoner op fra de skibe, der er undervejs i Nordatlanten.

Seks balloner om dagen

Royal Arctic Line har normalt tre skibe sejlende mellem Danmark og Grønland. Det giver altså seks daglige vejrballoner, som giver meteorologiske data af høj kvalitet.

- Vejrballonerne kompenserer for de manglende data – og faktisk er det bedre oplysninger, end dem, vi får fra flyene, for en vejrballon måler vejret hele vejen under opstigningen til 10 tll 15 kilometers højde. Dataene fra fly kommer kun fra en bestemt højde, forklarer Bent Sass.

- Dataene indgår i et stort modelværk, som administreres af den internationale meteorologi-organisation WMO.

DMI er en vigtig brik i forudsigelserne, fordi man her har ansvaret for indsamling af vejrdata i det enorme område, som dækker hele Rigsfællesskabet.

Problemer i Tasiilaq

Udover data fra fly over Atlanten indgår også satellit-observationer og observationer fra faste radiosondestationer. I Grønland drejer det sig om Danmarkshavn (Station Nord), Aasiaat, Ittoqortoormiit, Narsarsuaq og Tasiilaq.

Stationen i Tasiilaq fungerer kun i begrænset omfang i øjeblikket.

- Der mangler reservedele fra Frankrig – og i den aktuelle situation er det lidt udfordrende at få reservedelene frem til Tasiilaq, siger Bent Sass.