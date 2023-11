RAL hæver fragtpriser

Thomas Munk Veirum Mandag, 27. november 2023 - 15:30

Prisen for fragt, der sejles til og fra Grønland, vil stige de kommende. år.

Selvstyreejede Royal Arctic Line oplyser i en pressemeddelelsen, at Naalakkersuisut har godkendt løbende fragtstigninger i de kommende år.

Selskabet har fremlagt forskellige modeller for Naalakkersuisut og erhvervslivet:

- Dialogen mellem parterne har resulteret i, at der med den valgte model vil ske en fragtrateregulering over 3 år, hvor fragtraten hæves med 6,4 % i 2024, 3,1 % i 2025 og 2,2 % i 2026.

Øgede omkostninger

- Det er parternes vurdering, at en gradvis stigning i raterne bedre kan absorberes af kunderne, end hvis den samlede stigning bliver introduceret på en gang, skriver Royal Arctic Line.

Ifølge Royal Arctic Line har fragtraterne for nordgående gods været uændret i otte år.

- Øgede omkostninger, stagnerende godsmængder samt fremtidige investeringer i rederiets flåde, har resulteret i, at selskabet ikke længere kan komme uden om en samlet ratestigning, begrunder selskabet.

Udover prisstigninger er en ændring af sejlplanen for 2024 også godkendt.

Ændringer i sejlplan

- Den nye mastesejlplan vil betyde, at Atlantruten fremover vil inkludere et anløb af Bremerhaven for sydgående, hvilket giver selskabets kunder mulighed for at handle direkte igennem Tyskland.

- Det giver også rederiet mulighed for at indgå i det kommercielle marked mellem Tyskland, Danmark og Island. Den nye sejlplan forventes at træde i kraft i uge 9, i forbindelse med rejse BRU407 ud af Bremerhaven, skriver Royal Arctic Line.

Samtidig er der på Naalakkersuisuts anmodning indsat et ekstra årligt anløb af henholdsvis Qaanaaq og Ittoqqortoormiit, samt en forlængelse af sæsonen for områderne omkring Upernavik og Uummannaq, hvor der indsættes ekstra røde afgange senere på året, hvilket vi har valgt at starte allerede i 2023.

Anden gang med prisstigninger i år

I begyndelse af året præsenterede Royal Arctic Line også en stigning i fragtpriserne på sydgående fragt, hvilket affødte hård kritik fra erhvervslivet.

I slutningen af september fratrådte direktør siden 2015 Verner Hammeken og Royal Arctic Line er således i en proces med at finde en ny direktør.