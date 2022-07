RAL gør hvad de kan for at få kunderne med – men det kniber stadig

Merete Lindstrøm Tirsdag, 26. juli 2022 - 12:12

Flere oplever problemer, når de skal hente frysegods, der er sendt fra Grønland til Aarhus. Manglende information fra medarbejderne de tre forskellige steder der kan foregå om hvor, de kan få udleveret varernde er også en udfordring.

Det er nemlig ikke samme sted, man henter frysegods, kølevarer og almindelig fragt.

Men hvordan finder man lige rundt i det?

Aarhus havn er større og mere konsekvent ved fejl

Kundechef hos Royal Arctic Line, John Aage Nielsen, siger, at der kan være flere årsager til udfordringerne.

- Aarhus havn er en langt større havn end Aalborg og fødevarer styrelsen i Aarhus arbejder lidt anderledes end de gør i Aalborg, hvor man efterhånden havde udviklet en ´best practice´ for at håndtere varer til og fra Grønland.

I Aarhus behandler toldmyndighederne alle ens, og der skal være fuldstændigt styr på de udfyldte papirer for at man kan få udleveret sine varer.

- Det går for eksempel, ikke hvis en kunde udfylder fragtformularen med at der er sendt tre edderfugle afsted, og det så viser sig at der også er et kilo mattak i pakken, forklarer John Aage Nielsen.

- Når den slags sker er vi jo nødt til at kigge indad og se hvordan vi kan være bedre til at kommunikere med kunderne, så vi undgår de situationer.

It-problemer

Et andet og måske endnu større problem er ifølge kundechefen det IT-system, der bruges i Aarhus.

Det spiller simpelthen ikke ordentligt sammen med RAL´s egne systemer, og det giver problemer i forhold til de større erhvervskunder, som bruger containere.

- Der kan ske fejl hvor containerne ikke er klar ved bestillingstidspunktet, og så kræver det at de chauffører der kommer med godset, skal tage kontakt til vores medarbejdere som kan hjælpe med at løse sagen på stedet. Det er ikke altid de er villige til det, da det jo ikke er deres primære opgave, men det kan altså afhjælpe en del, siger kundechefen.

John Aage Nielsen fortæller, at det er flere kunder i Aarhus havn, der har problemer med it-systemet og, at de ansvarlige i havnen er i fuld gang med at løse problemet.