RAL frasælger speditions-afdeling

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 18. april 2023 - 11:45

Det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line (RAL har frasolgt en afdeling som rummer speditions- og havneagenturaktiviteter.

Afdelingen er solgt til islandske Eimskib, som Royal Arctic Line også har en aftale om samsejlads med. På sin hjemmeside oplyser rederiet, at frasalget sker som et led i driftsoptimering og effektivisering af Royal Arctic Line.

Speditionsydelserne, som afdelingen yder, er eksempelvis levering af gods ud til kunden med egen bil, håndtering af dokumentation og lagerydelser. Hvad angår havneagentur-delen, sælger den forskellige ydelser til skibe, der ligger i havn, som eksempelvis proviant, brændstof og transport til mandskab, der skal udskiftes.

I alt har afdelingen otte medarbejdere.

Vil koncentrere sig om godssejlads

Kommercieldirektør i RAL, Niels Clemensen, siger, at beslutningen om salget skyldes, at selskabet vil koncentrere sig om kerneopgaven, som er at sejle gods:

- Det er et ønske om at fokusere på det, vi er sat i verden for, og som koncessionen siger, at vi skal beskæftige os med.

- Vi vil gerne koncentrere os om det, som er det vigtigste for os; At sikre den rette service på forsyningen af Grønland, siger Niels Clemensen, der selv var med til at starte Royal Arctic Spedition op i 1995.

Direktøren fortæller videre, at afdelingens medarbejdere er sikret fortsat ansættelse under det nye ejerskab på samme vilkår som hidtil.

Afviser økonomi-spørgsmål

- Det vigtigste har været at sikre, at de gode medarbejdere, vi har i afdelingen, også er sikret et job fremadrettet, og det har vi med den her aftale, siger Niels Clemensen.

Tidligere i år skabte det røre, da RAL satte fragtraterne på eksportgods i frysecontainere op. Prisstigningerne skete med henvisning til, at selskabet var påvirket negativt af den internationale inflation, og indtjeningen derfor skulle øges.

Niels Clemensen afviser dog, at beslutningen om frasalget af speditionsafdelingen sker som følge af en trængt økonomi i RAL.

Frasalget betyder, at fra 1. maj vil Royal Arctic Line ikke længere have egen speditionsafdeling i Grønland.