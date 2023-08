RAL forbedrer halvårsresultat - fragtmængder falder en smule

Thomas Munk Veirum Torsdag, 17. august 2023 - 14:46

2022 var et økonomisk meget skidt år for Royal Arctic Line(RAL), hvor det selvstyreejede rederi endte med et minus for første halvår på hele 92 mio. kr.

I år har rederiet fået stabiliseret økonomien, og underskuddet i første halvår er landet på 47 mio. kr., hvilket selskabets ledelse finder tilfredsstillende. Det oplyser RAL i en pressemeddelelse.

- Det kan konstateres, at resultatet, når der ses bort fra transitionsåret 2022, ligger på samme niveau som tidligere år, lyder det fra RAL.

Rederiet har normalvis underskud i første halvår på grund af lavsæson og islægning i store dele Grønland.

Nedgang i mængder

Halvårsresultatet kommer på baggrund af en nedgang på to procent i de koncessionerede mængder af gods. RAL har enekoncession til al søtransport af gods til og fra Grønland og mellem de grønlandske byer og bygder.

RAL skriver nordgående godsmængde faktisk er faldet med op til 10 procent i anden kvartal:

- Årets første 6 måneder har vist en stagnation i godsmængderne til, fra og internt i Grønland. Dette var ventet i lyset af den globale inflation og den større økonomiske usikkerhed.

- Selvom tallene for halvåret er på niveau med det forventede, så dækker disse tal over et stærkere første kvartal og et væsentligt svagere andet kvartal med en nedgang på over 10 % i nordgående mængder sammenlignet med 2022, står der i halvårsrapporten.

Forventer overskud for hele året

Tidligere i år hævede rederiet fragtpriserne på eksportgods i kølecontainere betydeligt, hvilket førte til stor kritik fra fiskerierhvervet.

Rederiet skriver, at omsætningen godt nok er øget i første halvår med 11. mio. kr. sammenlignet med 2022, men at det er i underkanten i forhold til det forventede provenu fra ratestigningen for eksporten.

Rederiet forventer et mindre overskud for hele 2023 på mellem 1-15 mio. kr.

Forventningen skal ses i forhold til 2022, hvor rederiet en økonomisk lussing med et underskud på 96 mio. kr. Året var et overgangsår, hvor RAL gik fra egen terminaldrift i Aalborg Havn til køb af terminalydelser i Aarhus havn.

Øger omsætning udenfor "Grønlandsfarten"

RAL fremhæver, at selskabet har vækst på over 70 procent i selskabets forretningsområde uden for fragt til og fra og i Grønland, som er salg af containerfragt mellem Island og Skandinavien.

- Godsmængderne udenfor Grønlandsfarten bevirker, at faldet i godsmængderne til Grønland på over 2% vendes til et plus på over 2%. Dermed har omlægningen gjort selskabet mere robust i forhold til konjunkturudviklingen i Grønland, skriver Royal Arctic Line.