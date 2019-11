RAL vil forbedre besejling til Østgrønland

redaktionen Onsdag, 20. november 2019 - 14:08

Royal Arctic Line modtog 434 underskriftsindsamlinger fra borgere i Tasiilaq, som ønsker flere og senere skibsanløb af Royal Arctic Line til byen, inden vinteren og isen spærrer for skibssejladsen.

Det skete 1. november, skriver rederiet i en pressemeddelelse.

Ændring af sejlmønstret

Som det ser ud i dag, så anløber Royal Arctic Lines skibe Tasiilaq ti gange per år. Det første anløb sker som regel, når det er muligt at komme igennem storisen ud for Tasiilaq i starten af juni måned, hvorefter Tasiilaq anløbes hver tredje uge, med et skib, som har mulighed for at komme i havn i Tasiilaq. Årets sidste skib anløber som regel i midten af november måned, hvorefter storisen begynder at sætte ind.

- I takt med at Royal Arctic Line er ved at ændre sit sejlmønster i Vestgrønland, med nye skibe og i et samarbejde med det islandske rederi Eimskip, er vi i gang med at kigge på forskellige muligheder for at gøre besejlingen til Østgrønland bedre, skriver RAL.

Direkte skib fra Island?

Det kunne for eksempel være en løsning med forbindelse direkte til Island, med en højere anløbsfrekvens gennem åbent-vandperioden, oplyses det.

- En sådan omlægning vil være mere fleksibel med hensyn til at anløbe Tasiilaq tidligere og senere, såfremt isen og vejret tillader det. Vi håber at kunne informere nærmere om nye tiltag inden for de næste par måneder, lyder det fra det selvstyreejede rederi.