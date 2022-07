RAL erkender udvaskning af partikler i havet: Vi overholder alle regler

Anders Rytoft Onsdag, 27. juli 2022 - 11:56

Scrubbere skal forbydes.

Det mener Kåre Press-Kristensen fra den uafhængige miljøorganisation Rådet for Grøn Omstilling.

Han går i rette med Royal Arctic Lines (RAL) brug af netop scrubbere, som - ifølge seniorrådgiveren - udleder al røggasvandet direkte i havet til skade for miljøet.

Kåre Press-Kristensen anerkender, at miljøhensynet i forhold til lovgivningen er overholdt, men understreger, at brugen af scrubbere er en "moralsk miljøforbrydelse".

RAL mener derimod, at scrubbere er effiktive, når det kommer til beskyttelse af miljøet.

- Vi har en moderne “våd” scrubber og ikke en “tør” scrubber. Derfor er det en effektiv scrubber, der beskytter luften. Vores scrubber kan benyttes som “åben” loop og “lukket” loop, hvor man indsamler partikler til destruktion, skriver Kommunikation- & Marketingchef Ann-Britta Olsvig i et svar til Sermitsiaq.AG.

Kunne indsamle partiklerne - men gøt det ikke

Men selvom RAL´s scrubbere kan indsamle partikler til destruktion, så er det ikke det, rederiet gør, erkender de.

- Vi opsamler i øjeblikket ikke partikler til destruktion, men det er en mulighed vi ser på at indføre i år.

Altså dumper de al røggasvandet, der kommer fra rensning af luften, direkte i havet, sådan som Kåe Press-Kristensen har påpeget.

Han slår fast, at der er masser af renere brændstof, så scrubbere let kan undgås, men at RAL bruger beskidt brændstof og scrubbere, fordi det er billigere, mener han.

- Vi mener, at scrubberteknologien er fuldt ud ansvarlig i balancen mellem miljøtiltag og omkostningerne, lyder svaret fra RAL.

Aktiv miljøpolitik

Alligevel går RAL med overvejelser om, hvordan virksomheden kan få en grønnere profil, oplyser de.

- Selvom vi overholder alle regler, så er Royal Arctic Line også der, hvor vi spørger os selv, hvad kan vi gøre mere. Der er ingen tvivl om, at opmærksomheden på miljøbeskyttelse har prioritet, også i forhold til hvad kunderne vil betale. Det er positivt, for det giver os muligvis et økonomisk spillerum til at blive endnu mere miljøeffektive i takt med at effektiviseringer af driften tillader det.