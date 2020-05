RAL-bundlinje blev væsentligt forbedret

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. maj 2020 - 17:46

2019-årsberetningen fra Royal Arctic Line strutter af optimisme. Glemt er rædselsåret 2017, hvor indkøringen af et nyt it-system i den grad spillede selskabet et puds og kostede kunderne store beløb.

Således kan selskabets administrerende direktør Verner Hammeken notere, at vejrliget var med selskabet, hvilket sendte regulariteten op over 90 procent, hvilket ikke er set før i rederiets historie. Desuden er driftsresultatet blev væsentlig forøget.

Ud over et ”meget tilfredsstillende” årsresultat påpeger direktøren, at udskiftningen af bygdeskibsflåden er i fuld gang. Således er man i Spanien i gang med at bygge fire bygdeskibe, hvoraf de to skal leveres i 2020 og anvendes til Nordgrønland, mens de to andre ventes klar i 2021 og indsættes i Syd- og Østgrønland. I år blev det nye flagskib Tukuma Arctica døbt i Nuuk og sejler nu mellem Grønland og Danmark.

Eimskip-samarbejdet

Om det strategiske samarbejde med Eimskip oplyser Verner Hammeken følgende:

- Overgangen til det nye sejladssystem baseres på, at vi fortsætter som hidtil med sejlads til Aalborg, når vi også begynder at sejle til Aarhus, Frederiksstad og Helsingborg. Dermed er det ikke en dramatisk ændring af besejlingen fra starten, hvilket er til kundernes fordel. Med den nye service kan vi gradvist tilbyde nye løsninger oveni den gamle i takt med kundernes behov.

Nogle lejer i kranerne på den nye Atlanthavn i Nuuk skulle repareres og resulterede i betydelig nedetid, men påvirkede ikke operationen nævneværdigt, skriver Verner Hammeken.

Derimod havde Minik Arctica en bundberøring og Naja Arctica påsejlede et kajanlæg i Reykjavik, som medførte store skader.

På investeringssiden tog man 100 nye kølecontainere fra Kina i brug samt nye MC containere og dermed er selskabet i gang med fornyelse af hele containerflåden.

Samlet set lå fragtmængderne i 2019 på niveau med året før.

Forventningen til 2020

Forventningen til årsresultatet før skat i 2020 ligger i niveauet 25 til 35 millioner kroner, men det er forbundet med stor usikkerhed, fordi der skal sælges gamle skibe, og usikkerhed om forventede engangsomkostninger i forbindelse med samsejlingen med Eimskip, fremgår det blandt andet.