Rædsels-år for Air Greenland

Redaktionen Torsdag, 03. november 2022 - 16:53

Jacob Nitter Sørensen, øverste chef for Air Greenland, sidder i København og er helt symbolsk strandet sammen med mange andre passagerer, så interviewet om året 2022 for Air Greenland, må vi tage over telefonen. En situation, som mange af flyselskabets kunder også har oplevet gang på gang: at strande

- Vi har haft ekstremt dårligt vejr. Vi har aldrig haft så meget dårligt vejr i så lang tid ved så mange lufthavne på samme tid, lyder det fra ham.

Men det er ikke kun vejret, der har drillet.

- For luftfarten generelt, så er 2022 et genopretningsår efter coronaen. For Air Greenland specifikt har vi oplevet en enorm efterspørgsel. Faktisk har vi haft flere passagerer, end vi havde i 2019, som ellers var et rekordår, siger direktøren og tilføjer, at der i højsæsonen i år har været femten procent flere passagerer end 2019.

