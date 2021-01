Radongasser skaber bekymring

redaktionen Fredag, 22. januar 2021 - 17:00

Radon er en gasart, der findes naturligt i undergrunden. Den kan trænge ind i bygninger gennem sprækker og utætheder i gulv, vægge og fundamenter. Der er særlig meget radon i områder med fjeld, og derfor er radonniveauet i Grønland også generelt højere end i for eksempel mere sandede om­ råder, hvor radon har sværere ved at trænge op fra undergrunden.

Det fortæller Frank Hallenslev, der er certificeret radonekspert og indehaver af Radonhuset i Danmark, skriver avisen Sermitsiaq.

I 2005 påviste en rapport udarbejdet af Niras Greenland og Asiaq forhøjede radon­ niveauer i Sydgrønland på gennemsnitligt 172 Bq/m3. I Danmark har man en grænse­ værdi på 100 Bq/m3.

Huset revet ned

Det vil sige, kommer man over 100 Bq/m3, så skal der sættes forskellige tiltag i værk med bedre udluft­ning, tætning af revner i gulve og vægge for at forbedre indeklimaet. Kommer man over 200 Bq/m3, så anbefales mere drastiske tiltag.

– Afhængig af hvor høje niveauerne er, så kan man sætte forskellige tiltag i værk. Der er for eksempel udviklet nogle ventila­tionssystemer, der kan suge radongas ud og blæse tør luft ind. Det er med til at halvere radongasserne. Man kan også lave såkaldte radonspærresikringer under huset, som suger gasserne op, inden de når ind i huset. Der er med andre ord mange forskellige løsninger, der kan forbedre indeklimaet i huset, siger Frank Hallenslev.

I Narsaq er et par huse blevet revet ned på grund af radonproblemer, og Naalakkersui­sut har tidligere udsendt informationsmate­riale om radon samt udviklet nogle kortfilm om emnet, der har været vist på KNR.

