Radon-regler skærpes

Søndag, 25. april 2021

Radon har en central placering i det udkast til nyt grønlandsk bygningsreglement, som Naalakkersuisut netop har sendt i høring. Det kommende nye bygningsreglement indeholder et større afsnit, hvor reglerne for håndtering af radon fra undergrunden skærpes i forhold til det gældende bygningsreglement.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Fremover er det planen, at Grønland skal følge de internationale anbefalinger fra FN’s sundhedsorganisation WHO. I det nuværende bygningsreglement er det kun i Sydgrønland, at der skal tages særlige forholdsregler mod radon.

Et sydgrønlandsk problem

I udkastet til BR21, som det nye bygningsreglement kaldes, hedder det, at udsivning af radon er et særligt problem i området syd for 61°30’N (breddegraden mellem Paamiut og Arsuk), men forslaget anbefaler alligevel, at man følger de internationale anbefalinger over hele Grønland:

”De internationale anbefalinger er, at der bør vælges et nationalt referenceniveau for eksisterende boliger på mellem 100 og 300 Bq/m³. På den baggrund anbefaler styrelsen, at der i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³”, hedder det i bemærkningerne til det nye bygningsreglement, hvilket er i overensstemmelse med WHO’s anbefalinger. Sermitsiaq omtalte i en artikel om radonproblematikken i januar i forbindelse med Kuannersuit-projektet.

Derfor hedder det i det nye bygningsreglement:

” Bygningen skal udføres, så det sikres, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³.”

