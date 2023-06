Radarvarsling og satellit-data: Pituffik – USAs mægtige øje

Redaktionen Onsdag, 07. juni 2023 - 10:47

Bee-doo-FEEK – som det hedder fonetisk på amerikansk – er et svært ord, som basens indbyggere nu kæmper med at udtale og huske.

Det skriver avisen AG.

Chefen, oberst Brian Capps, siger til AG i et interview via videolink, at han har »forsøgt at gøre sin udtale korrekt, så jeg derved kan anerkende den grønlandske kultur, som ligger bag navnet.«

- Det tager lidt tid at vænne sig til det nye navn, siger han og fortæller, at der har været overvejelser om at stille små bødekasser op rundt omkring på basen. Når nogen af gammel vane sagde Thule, skulle der lægges en mønt i.

Pengene ville så blive brugt til den årlige »operation julemand«, hvor basen kommer med julegaver til børnene i Qaanaaq og tilhørende bygder.

Intet nyt under solen

Navneændringen var først og fremmest til ære for Grønland. At basen samtidigt overgik fra at være »luftbase« til »rumbase«, skal man derimod ikke lægge så meget i, siger eksperter.

Som det har været tilfældet i årtier, er og bliver varsling mod missilangreb og kontrol med satellitter i polare kredsløb det vigtigste, der foregår på Pituffik.

- Hvad det angår, er der ikke noget nyt under solen, siger Kristian Søby Kristensen, der er leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

