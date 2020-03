Rabies-frygt: Løse hunde skal kastreres

Redaktionen Fredag, 06. marts 2020 - 14:01

Der er så store problemer med løse hunde i Sydgrønland, at et flertal i kommunalbestyrelsen nu planlægger en omfattende aktion: Alle hanhunde skal kastreres, enten medicinsk eller ved et kirurgisk indgreb.

Det skal i praksis ske ved at ændre i den gældende hundevedtægt.

Det skriver avisen AG.

Samtidig har kommunalbestyrelsen besluttet i løbet af nogle måneder at ansætte en hundeinspektør, som blandt andet får til opgave at få styr på de løse hunde i kommunens tre byer og 11 bygder.

- Forvaltningerne i alle byer modtager dagligt klager over hunde og katte. En hundeinspektør har været en stor mangel i mange år, oplyses det som begrundelse for ansættelsen.

IA´s medlem af kommunalbestyrelsen, Stine Egede, er modstander af forslaget om at neutralisere kommunens hanhunde.

Det er frygten for rabies, der får forvaltningen til at skride til værks. Hunde, der ikke er vaccineret, udgør en fare for at få rabies, der kan smitte mennesker, lyder forklaringen.

