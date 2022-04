Råstofselskab udskifter i bestyrelsen

Redaktion Fredag, 29. april 2022 - 17:01

Det australske råstofselskab Greenland Minerals har per 19. april udskiftet et par medlemmer af bestyrelsen. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ind er kommet Ed Mason, der har erfaring med at udvikle og finansiere store mine- og energiprojekter herunder det australske mineprojekt Olympic Dam Mine, der er landets største åbne mine - og synligt fra rummet - samt nikkel og kobolt-minen Murrin Murrin, der ligger i Vestaustralien nær Perth. Ed Mason kommer fra en stilling som grundlægger og rådgiver for JE Capital og Jet Zero Australien samt direktør for Blackspur Oil and Gas og medlem af bestyrelsen i Bioenergy Australia og Aviation Fuel Alliance.



I en kommentar til udnævnelsen af Ed Mason udtaler Greenland Minerals direktør Daniel Mamadou, at ”med de betydelige strukturelle ændringer i energisektoren, bringer Ed Mason global ekspertise til at understøtte Greenland Minerals med at identificere, finansiere og kapitalisere på de muligheder, der er på tværs af energikæderne inklusiv de sjældne jordarter, som er centrale i fremtidens grønne energiproduktion og en førende drivkraft for udvikling af nye energiteknologier”

