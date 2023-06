Råstofselskab måtte tilbagekalde børsmeddelelse

Redaktionen Fredag, 30. juni 2023 - 09:00

Det australske selskab Eclipse Metals, der leder efter sjældne jordarter, kvarts og kryolit-fluorid samt jernzink ved Ivittuut har måtte tilbagekalde en børsmeddelelse, fordi den ikke levede op til retningslinjerne ved den australske børs (ASX). Det fremgår af selskabets hjemmeside, og bekræftes også af selskabet direktør Carl Popal, som Sermitsiaq har været i kontakt med.

I den tilbagekaldte børsmeddelelse, fortæller selskabet, at der i mere end halvdelen af de indsamlede prøver fra Ivittuut er påvist den sjældne jordart neodymium (Nd), der blandt andet bruges til fremstilling af magneter til elbiler, mikrofoner, hovedtelefoner, computere med videre. Der var dog tale om foreløbige data og ikke endelige data, og det må man ikke ifølge den australske børs. Selskabet har derfor fået besked på at trække meddelelsen tilbage, og efterfølgende er handlen med Eclipse Metals’ aktier blevet sat på pause.

– Da vi informerede aktionærerne om, at vi i 28 ud af 52 prøver havde påvist indhold af neodymium, så meddelte vi også, at vi havde brug for mere tid, før vi leverede de endelige resultater. Børsen ville dog ikke godkende dette, og bad os levere de endelige resultater eller trække meddelelsen tilbage, fortæller Carl Popal til Sermitsiaq.

