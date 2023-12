Råstofprojekt ved Moriusaq lagt i dvale

Trine Juncher Jørgensen Fredag, 22. december 2023 - 09:19

I 2020 fik det grønlandske selskab Dundas Titanium, der er et datterselskab til britiske Bluejay Mining en udnyttelsestilladel se til ilmenit fra projektområdet ved Moriusaq i Nordgrønland.

I 2021 godkendte Naalakkersuisut deres udnyttelses- og nedlukningsplan, og dermed var vejen lagt for at komme i gang med at rejse penge til anlæggelse af mine og mineralforarbejdningsanlæg.

Naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja H. Nathanielsen udtalte i den forbindelse, at »projektet gav muligheder for lokalsamfundet« og »markerede et springbræt for minesektoren«.

Men fjederen i springbrættet ser ud til at være sprunget. For nu er projektet lagt i dvale på ubestemt tid.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det fremgår af en børsmeddelelse fra september, hvor ledelsen konkluderer, at de ikke kan og vil løfte projektet alene.

