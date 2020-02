Råstofmesse i Canada

Redaktionen Søndag, 02. februar 2020 - 15:31

Sidste år var en rekordstor delegation fra Grønland og Danmark til råstofmessen PDAC i Toronto. Hele 70 personer fra 36 virksomheder samt ministre fra begge lande og ikke mindst kronprins Frederik kastede glans over konferencen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Indtil videre har departementet bekræftet, at de deltager med 10 personer herunder naalakkersuisoq for råstoffer Vittus Qujaukitsoq. Ifølge Grønlands Erhverv har 29 virksomheder og 53 personer – lidt færre end sidste år – tilmeldt sig i år. Grønlands Erhverv er repræsenteret af direktør Brian Buus Pedersen og kommunikationskonsulent Erik Holmsgaard.

Vækst i yderområder

Det er et tætpakket og alsidigt program, der venter dem, der tager turen over Atlanten. Årets konference byder blandt andet på et særligt fokus på oprindelige folk og de muligheder, som mineindustrien kan tilføre et område. I Canada er der f.eks. gode erfaringer med at skabe vækst og beskæftigelse i yderområder af Nunavut, Yukon og North West Territories til glæde for lokalbefolkningen. Et andet fokusområde er bæredygtighed i mineprojekter, mens et tredje sætter fokus på de sjældne jordarter.

