Råstofkommission spares væk   

redaktionen Lørdag, 20. juni 2020 - 14:15

Under PDAC-konferencen i Toronto i marts var der ingen tvivl hos daværende naalakkersuisoq for råstoffer, Vittus Qujaukitsoq. En råstofkommission var på vej, og dets medlemmer ville blive udpeget inden sommerferien.

Men siden da er der gået corona-krise i landets økonomi, og naalakkersuisut har igangsat et kasseeftersyn i forhold til at se på, hvor der kan spares penge i budgetterne. Og med på listen er blandt andet råstofkommissionen, bekræfter departementschef Jørgen Hammeken-Holm, skriver Sermitsiaq.

Det bliver nu op til Inatsisartut at tage den endelige beslutning om, hvorvidt råstofkommissionen skal nedsættes eller skydes til hjørne. Af Finanslovsaftalen for 2020 fremgår det, at der er afsat 1.5 millioner kroner til etablering og drift af kommissionen. Tidligere har det forlydt, at kommissoriet og forretningsorden er udarbejdet, og blot afventer den offentlige høring.

Mindske hullet i de offentlige budgetter

Allerede under det åbne samråd den 14. maj med erhvervs- og råstofudvalget oplyste daværende naalakkersuisoq for råstoffer, Vittus Qujaukitsoq, at Naalakkersuisut endnu ikke havde besluttet, hvornår igangsættelse af kommissionens arbejde skulle begynde, fordi corona-krisen havde skabt store økonomiske udfordringer for Grønlands Selvstyre.

– Udfordringerne kræver, at der bliver foretaget større besparelser i de offentlige budgetter for at sikre en holdbar økonomi. Bevillingen til kommissionens oprettelse og arbejde vil også blive vurderet i relation til, om dette var et muligt sparetiltag og dermed være med til at mindske hullet i de offentlige budgetter.

Læs hele historien i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq, som du har mulighed for at købe her: