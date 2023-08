Råstoffer: De sidste ansatte forlader nu rubinmine

Redaktionen Lørdag, 05. august 2023 - 10:19

LNS Greenland A/S, der frem til udgangen af 2022 har stået for driften af rubinminen i Aappaluttoq for søsterselskabet Greenland Ruby A/S, har snart ingen ansatte tilbage i minen, skriver avisen Sermitsiaq.

– Den 19. august er der nul tilbage, siger Peter Christian Madsen.

Han er direktør i de to grønlandske selskaber, anpartsselskabet LNS Greenland og aktieselskabet Greenland Ruby.

I øjeblikket er der syv ansatte i minen, der er Grønlands eneste rubinmine. Den ligger ved kysten omkring 160 km syd for Nuuk. Minen blev midlertidigt lukket og produktionen stoppet ved årsskiftet 2022/23. Dengang blev der afskediget 30 medarbejdere.

Men den 19. august kan man sige, at der er lukket og slukket i rubinminen.

Det er Greenland Ruby A/S, der har fået udnyttelseslicensen af Grønlands Selvstyre. Rubiner er den vigtigste ressource, mens safirer er næst vigtigst.

Gæld på over 500 millioner kroner

Det norskejede mineselskab, holdingselskabet Greenland Ruby DK ApS, der er registreret i Danmark, taber penge med bekymrende høj fart.

Som nævnt i artiklen ”Greenland Ruby får nyt kæmpeunderskud” blev der sidste år et underskud efter skat på 355 millioner kroner.

Selskabet havde ved udgangen af 2022 en negativ egenkapital på 509 millioner kroner og en samlet gæld på 513 millioner kroner.

Værdifulde rubiner - men lavt salg

Rubiner og pink safirer er ædelstene, og rubiner med høj kvalitet kan være mere værdifulde end diamanter.

Som Sermitsiaq tidligere har beskrevet har Greenland Ruby et meget stort lager af rubiner i Thailand, men salget har indtil udgangen af 2022 været meget lavt.

Rubinselskabet havde i 2022 endnu ikke nået en omsætning, der er større end koncernens omkostninger. Koncernen havde et mellemværende, dvs. et samlet tilgodehavende på 906 millioner kroner hos de grønlandske datterselskaber Greenland Ruby A/S og LNS Greenland A/S.

