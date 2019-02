Råstoffer: Grønland dykker voldsomt på investerings-hitliste

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. februar 2019 - 09:39

I 2017 indtog Grønland en placering som nummer 34 over de mest attraktive lande at investere i, set med brancheøjne. Nu viser det sig, at Grønland er placeret 29 pladser ringere og lander på en 63. plads.

Det fremgår af canadiske Fraser Institutes årlige spørgeskemaundersøgelse blandt branchefolk fra 83 lande.

I de seneste fem år er det den ringeste placering, som Grønland har opnået. 83 lande indgår i undersøgelsen, så Grønland er kun 20 pladser fra den absolutte bundscore.

Fraser Institutes undersøgelse imponerer imidlertid ikke departementschef i råstofdepartementet Jørgen T. Hammeken-Holm.

Subjektive kriterier

- Om man går 20 pladser frem eller tilbage overrasker mig ikke. Jeg har lidt svært ved at tage undersøgelsen alvorligt, da den baserer sig på subjektive kriterier og dermed ikke har en faglig tilgang, siger Jørgen T. Hammeken-Holm til Sermitsiaq.AG.

- Problemet er jo, hvor mange der er blevet spurgt. Mit indtryk er, at der kun indgår cirka to håndfulde, der har bedømt Grønland som investeringsland, forklarer departementschefen, der påpeger, at han i stedet er interesseret i andre og mere valide undersøgelser.

- Jeg foretrækker eksempelvis Mining Journals analyse ”Investment Risk Index”, som er baseret på objektive kriterier, oplyser Jørgen T. Hammeken-Holm.

Finland dumper også ned

Fraser Institute placerede i 2017 Finland, som det ypperste land for råstofbranchen. Men i 2018 drattede Finland efter flere år blandt top 5-lande ned på en 17. plads.

- Det viser, hvordan landene skøjter rundt og mig bekendt har Finland ikke ændret på vilkårene for mineindustrien, siger departementschefen.

Topscoreren på Fraser Institute-listen blev Nevada efterfulgt af Western Australia.

Grønlands placering

Placering / Antal lande

2018: 63 / 83

2017: 34 / 91

2016: 55 / 104

2015: 26 / 109

2014: 42 / 122

2013: 7 / 112

Stor minekonference

Den dårlige nyhed fra Fraser Institute kommer forud for, at en 70 personer stor grønlandsk erhvervsdelegation er på vej til verdens største minekonference, PDAC i Toronto, hvor der vil blive gjort reklame for Grønland som investeringsland for mineindustrien. Kronprins Frederik vil blandt andet deltage i åbningen, og der er store forvetninger til, at kronprinsens tilstedeværelse på Greenland Day vil tiltrække nye investorer og branchefolk.

PDAC-messen er verdens største inden for råstofsektoren og forventningen er, at 25.000 til 30.000 personer fra hele verden vil deltage.