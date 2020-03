Råstoffer: Fornyet interesse for Grønland

Trine Juncher Jørgensen Torsdag, 05. marts 2020 - 16:46

Verdens største råstofmesse PDAC i Toronto løb af stablen fra 1.-4. marts og blev som alle andre globale begivenheder påvirket af frygten for Corona-smitte. Mange gæster havde i sidste øjeblik valgt at blive hjemme, og dem der var mødt frem, sprittede ivrigt hænder mellem hvert nyt møde.

For Xploration Services Greenland, der er specialiseret i at understøtte efterforskningsselskaber med services som opstilling af camps, logistik, planlægning og administration, var årets konference en pæn succes.

– Vi har fået mange flere henvendelser og forespørgsler end tidligere år, hvilket formentlig er foranlediget af Donald Trumps udmeldinger om Grønland, der har sat os på verdenskortet. Vi er derfor fortrøstningsfulde i forhold til både 2020 og 2021, hvor vi har udsigt til en række arbejdsopgaver med både opstilling af camps, maritime løsninger og støtte med helikopter, fortæller direktør Bent Olsvig Jensen.

Store selskaber i landet

De senere år har det især været juniorefterforskningsselskaberne, der har haft øje for Grønland. Og de har typisk kun finansiering til et enkelt år ad gangen. Det har betydning for de aftaler, der kan indgås f.eks. med Xploration Services Greenland. Derfor ser Bent Olsvig Jensen interessante perspektiver i, at nogle af de store selskaber som Anglo American og Rio Tinto nu også har opdaget Grønland. Det kan muligvis give flere opgaver på den lange bane.

– De store selskaber har en længere tidshorisont. Dertil kan det være med til at åbne dørene for investorer, at de store selskaber viser interesse. Vi er derfor forsigtige optimister for fremtiden, men det er selvfølgelig helt afgørende, at Naalakkersuisuts nye mineralstrategi følges op med handling, siger Bent Olsvig Jensen.

Heri er naalakkersuisoq for råstoffer, Vittus Qujaukitsoq, enig.

– Den nye mineralstrategi tager hånd om de svagheder, vi har i den nuværende administration. Mange af kritikpunkterne fra industrien handler om de uigennemskuelige processer, hvor vi lader selskaberne vente i uvished. Det er ikke optimalt. Vi skal forbedre vores konkurrenceposition, og der er brug for, at vi får forsimplet vores procedurer og lovgivning, så det bliver mere forståeligt for brugerne. Vi har en råstoflov, der er ændret fire gange over 10 år. Det er blevet kompliceret at få overblik over, hvordan lovgivningen ser ud. Det er ikke optimalt, når Grønland skal sælge sig som et mineland, siger Vittus Qujaukitsoq.

23.144 deltog i årets PDAC-konference i Toronto. Det er lidt færre end sidste år, hvor 25.843 deltog i konferencedagene.