Råstoffer: Bagatelgrænse bekymrer

Redaktionen Søndag, 20. juni 2021 - 16:04

Den grønlandske undergrund indeholder radioaktive stoffer, der ofte er forbundet med de sjældne jordarter. Det gør det vanskeligt at arbejde med en fuldstændig nul-tolerance over for radioaktive stoffer.

- Vi er godt klar over, at der er radioaktive grundstoffer over alt i undergrunden, og derfor vil arbejdet med en lov om nul-tolerance også inkludere en grænseværdi ligesom ved den tidligere politik, skrev naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja Nathanielsen, i et svar til Sermitsiaq tilbage i begyndelsen af maj.

Kan bremse mineralefterforskning

Men det at fastsætte en grænseværdi for radioaktive råstoffer er heller ikke uden problemer, lyder det fra geolog Ole Christiansen i et netop indsendt høringssvar på vegne af Kommune Kujalleq til Naalakkersuisut.

Heri giver Ole Christiansen udtryk for, at Naalakkersuisut bør konsultere geologer med kommerciel erfaring, inden de indfører en bagatelgrænse, der muligvis kan bremse mineralefterforskningen andre steder i landet for eksempel kobber- og guldefterforskning.

