Råd: Udfas hjælpepakker hurtigst muligt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 03. juni 2020 - 07:35

Hjælpepakkerne til erhvervslivet har været nødvendige og hensigtsmæssige for at afbøde de værste konsekvenser af coronakrisen.

Men nu bør hjælpen udfases, lyder anbefalingen fra Økonomisk Råd i en rapport om landets økonomi:

- Hjælpepakkerne har været nødvendige i den helt særlige situation, der opstod som følge af nedlukningsrestriktionerne.

Problematisk over længere tid

- Det er imidlertid en helt særlig type økonomisk politik, og det er problematisk over længere tid at give virksomheder støtte til dækning af faste udgifter og støtte ved hjemsendelse af medarbejdere. Derfor bør ordningerne udfases hurtigst muligt, skriver Økonomisk Råd.

På den anden side peger rådet på, at turisterhvervet fortsat har brug for hjælp, hvis man skal undgå, at erhvervet bliver kastet ud i en langvarig krise:

- Disse tiltag bør være målrettet for at sikre at den nødvendige kapacitet og infrastruktur opretholdes og tiltagene skal være midlertidige med en fast udløbsdato.

Aktiviteten kommer kun langsomt igen

Ifølge rådet vil krisen, som det ser ud lige nu, påvirke økonomien mest i andet kvartal i år, og turistbranchen er særligt hårdt ramt:

- Store dele af aktiviteten inden for hotel, restauranter, flytransport falder drastisk og må forventes kun at genoprettes langsomt og gradvist i andet halvår. Også i 2021 må der forventes ledig kapacitet inden for hotel- og turismeerhverv, skriver Økonomisk Råd.

I en nylig fremlagt redegørelse om Grønlands økonomi lavet af Departement for Finanser, kunne man læse, at trækket på hjælpepakkerne har været mindre end forventet.

Eksempelvis var der i midten af maj udbetalt fire millioner kroner til lønkompensation ud af en bevilling på 107 millioner kroner.