Rådhuset lyste op med blåt

Anders Rytoft Søndag, 13. november 2022 - 14:30

Lørdag lyste rådhuset i Nuuk op med blåt.

Det skyldtes, at Kommuneqarfik Sermersooq støtter projeket Worldwide Pneumonia Awareness Campaign – Pneumolight 2022. Et non-profit projekt, der hvert år samler samarbejdspartnere i 52 lande, som i fællesskab oplyser over 250 ikoniske eller centrale bygninger med blåt lys. Det fremgår af kommunens hjemmeside.

Formålet er at sætte fokus på lungebetændelse, der er en af de mest dræbende infektioner på verdensplan. I 2019 alene tog lungebetændelse livet af mere en to en halv million mennesker, heriblandt 680.000 børn.

- Lungebetændelse er et problem i hele verden, men vi mærker det bestemt også herhjemme i Grønland, siger Avaaraq Olsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

En langt vigtigere sag i Grønland

Hun nævner, at tuberkulose er en tilbagevendende udfordring i Grønland. Et problem, som kan blive endnu større efter coronapandemien, hvorfor kommunen har valgt at takke ja til at hjælpe med at sprede opmærksomhed om lungebetændelse.

Landslæge Henrik L. Hansen oplyser til Sermitsiaq.AG, at lungebetændelser og alle mulige andre forekomster ikke er noget specielt sundhedsproblem i Grønland.

Landslægeembedet markerer 24. marts international tuberkulosedag med farven rød. Henrik L. Hansen

- Her er et velfærdsniveau og et sundhedsvæsen, som gør, at det ikke er den samme problemstilling, som mange andre steder i verden, hvor mange børn dør af lungebetændelse, siger han.

Tuberkulose derimod er en langt vigtigere sag for Grønland end lungebetændelser generelt, mener landslægen. Han forklarer, at tuberkulose er et væsentligt folkesundhedsmæssigt problem i dagens Grønland:

- Der er i gennemsnit over de seneste femårsperioder stadigvæk over 100 tilfælde per 100.000 indbyggere, som er over den grænse, som WHO har sat for, at et land regnes for at være alvorligt belastet af tuberkulose, siger Henrik L. Hansen og tilføjer:

- Det er velkendt i alle arktiske områder, at tuberkulose optræder vedvarende med en relativ høj forekomst.

Landslægeembedet markerer den internationale tuberkulosedag, som finder sted 24. marts.