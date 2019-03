Råd: Alkoholloven virker

Walter Turnowsky Fredag, 22. marts 2019 - 06:42

Alkoholloven virker og derfor bør den fastholdes som den er.

Det er det klar budskab fra Alkohol- og Narkotikarådet forud for at Inatsisartut i dag skal behandle en række lempelser af den lov, der trådte i kraft 1. marts sidste år.

Rådet henviser til, at forbruget af alkohol er faldet med en hel liter ren alkohol per person i 2018. Faldet kommer efter, at forbruget har ligget stabilt siden 2013.

- For Alkohol- og Narkotikarådet er faldet i importen af alkohol et tegn på, at vi efter alt at dømme er på rette vej med den restriktive lovgivning. Som også udenlandske undersøgelser har vist, så virker det at begrænse synligheden af alkohol. Det virker at forbyde reklamer for alkohol, og det virker at begrænse åbningstiden på salg af alkohol, skriver Alkohol- og Narkotikarådets formand, Inga Dora Markussen i en pressemeddelelse.

Frygter øget forbrug – og misbrug

Sidste efterår pålagde Inatsisartut Naalakkersuisut at lempe alkoholloven både når der gælder afskærmningen, reklamer og åbningstider.

- Alkohol og Narkotikarådet har i sit høringssvar påpeget, at ændringen vil føre til en stigning i alkoholforbruget, og dermed potentielt flere misbrugere. Flere børn og unge vil også blive mere udsat for alkohol.

LÆS OGSÅ: Alkoholloven lempes

- Alkohol er som oftest involveret i sager om vold, seksuelle overgreb, selvmord og omsorgssvigt. Det bekræfter også politiets seneste årsstatistik.

Uheldig alkoholkultur

- Undersøgelser viser, at unge i her i landet begynder at drikke alt for tidligt, hvilket kan gøre deres fremtidsudsigter mindre gunstige og lægge grunden til misbrug.

- Herudover har vi her i landet en særdeles uheldig alkoholkultur, hvor såkaldt rusdrikning er udbredt. Den form for drikkeri er specielt sundhedsfarlig for den, der drikker. Men de pårørende bliver også særligt hårdt ramt ved rusdrikning.

LÆS OGSÅ: Eksperter advarer: For tidligt at ændre alkoholloven

- Efter rådets mening bør vi derfor fastholde kursen og skærme børn og unge mod alkohol i det offentlige rum. Vi tror, at den nuværende alkohollov vil give os bedre muligheder for på sigt at ændre alkoholkulturen, der har så uheldige konsekvenser især for vores børn og unge.

- Derfor vil vi opfordre politikerne til at tænke sig godt om, før de stemmer lempelserne igennem, slutter rådets formand, Inga Dora Markussen.