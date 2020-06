Råd er utilfreds med manglende oversættelse

Thomas Munk Veirum Søndag, 14. juni 2020 - 09:23

Mandag begynder fase et af genåbningen af Grønland. Det betyder, at 600 personer om ugen må rejse ind i landet via lufttransport.

Selvstyret har i den forbindelse sendt en bekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen skal fastsætte en række regler under genåbningen.

Det foreslås blandt andet, at borgere kan få en bøde, hvis de ikke overholder de fastsatte krav om hjemmekarantæne, når de er rejst ind i Grønland.

Men Selvstyret kunne godt have været mere grundige i deres behandling af bekendtgørelsen, mener Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

I sit høringssvar skriver rådet, at man er betænkelig over høringsfristen, hvor rådet har fået to dage til at tage stilling.

- Derudover finder vi det særdeles mangelfuldt, at vi kun har modtaget bekendtgørelsesforslaget i en dansk version, skriver rådet.

Ifølge rådet afholder det flere af rådets medlemmer fra at forholde sig til bekendtgørelsen, fordi rådet ikke selv har ressourcer til at få oversat den til grønlandsk.

Rådet hat tilsvarende bemærkninger til en anden bekndtgørelse, som Selvstyret har sendt i høring hos rådet. Bekendtgørelsen handler om restriktioner vedrørende forsamlinger.