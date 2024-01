Råd stiller skarpt på ineffektivt fiskeri

Thomas Munk Veirum Mandag, 22. januar 2024 - 09:58

En øget produktivitet er afgørende for at understøtte velstandsudviklingen, skriver Økonomisk Råd i sin forårsrapport for 2024.

Rådet uddyber, at øget produktivitet kræver et højere uddannelsesniveau og en mere effektiv udnyttelse af arbejdskraft og kapital ved omstilling fra fiskeriet og den offentlige sektor til andre sektorer.

Ved omstilling af fiskeriet er rådet inde og pille ved et af de mest følsomme og højaktuelle emner her i landet - aktualiseret ved at en ny fiskerilov er sendt i høring, og lovforslaget vækker stærke følelser.

Højere lønninger i havgående fiskeri

Økonomisk Råd konstaterer, at produktiviteten i fiskeriet er afgørende for den grønlandske konkurrenceevne:

- Høj produktivitet inden for fiskeriet betyder samtidig arbejdspladser med gode lønninger og dermed også stort afkast til de offentlige finanser i form af skatter og afgifter, især ressourcerenteafgiften, skriver Økonomisk Råd.

Rådet peger på, at det havgående fiskeri er mere produktivt end det kystnære:

- Fiskerikommissionen fandt væsentligt højere aflønning pr. årsværk i det havgående end i det kystnære rejefiskeri, og pegede på, at der for det kystnære fiskeri er et behov tilpasse kapaciteten i flåden til et bæredygtigt og effektivt fiskeri, skriver rådet.

Samfundsøkonomisk udvikling afhænger af fiskeriet

Det konkluderes, at forvaltningen af ressourcerne har bidraget til et pres for at sætte kvoterne langt over den biologiske rådgivning og har skabt en stor overkapacitet i flåden:

- Den samfundsøkonomiske udvikling afhænger kritisk af, at fiskeriet er økonomisk og biologisk bæredygtigt. Der er behov for konsolidering i erhvervet for at øge produktiviteten og dermed bidrage til velstanden via frigørelse af arbejdskraft til andre sektorer, skriver Økonomisk Råd.

Ifølge rådet er der desuden et stort behov for øget fokus på produktivitet og effektivitet i den offentlige sektor, og rådet understreger, at erfaringerne med erhvervsstøtte ikke er gode.