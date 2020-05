Råd vil sætte pris på corona-regning

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 12. maj 2020 - 11:46

Formanden for Økonomiske Råd, professor Torben M. Andersen, oplyser til Sermitsiaq.AG, at der er tale om en ekstraordinær rapport, hvor man vil ”forsøge at danne et samlet billede af situationen og udsigterne for Grønlands økonomi”.

Økonomiprofessoren fra Aarhus Universitet præsenterede i sidste uge en rapport om de økonomiske effekter ved en genåbning af Danmark, som den danske regering og politikerne har forhandlet på plads den forgangne uge.

Klar i starten af juni

Torben M. Andersen tilføjer om den ekstraordinære forårsrapport, at man netop nu er i gang med at indsamle data og informationer, og forventningen er, at rapporten kan blive offentliggjort i starten af juni.

Rådet udsendte den 17. april en såkaldt Policy Brief 2020 – Corona, hvor det blev fastslået, at corona-krisen vil få store økonomiske konsekvenser.

Siden denne vurdering blev foretaget er der kommet bekymrende meldinger fra blandt andet Royal Greenland, der er ramt af faldende priser, hvilket presser indtjeningen i voldsom grad i det selvstyreejede selskab. Med faldende priser på rejer og andre fiskearter vil Grønlands økonomi blive udfordret i meget voldsom grad.