Råd for Menneskerettigheder skifter formandsskab

Kassaaluk Kristensen Fredag, 26. november 2021 - 17:00

Det er Sara Olsvigs sidste dag som formand for Råd for menneskerettigheder i Grønland. På dagens ordinære møde skal der nemlig indtræde seks nye rådsmedlemmer, samtidig med, at den toårige formandsperiode overgår til et nyt formandsskab.

Og der er en ting, som Sara Olsvig glæder sig over. Finansloven for 2022 har lagt en tredobling af bevilling til rådet.

- Jeg er rigtig glad for, at denne toårige formandsperiode slutter med en flot bevillingsforhøjelse til Rådet for Menneskerettigheders sekretariat. Det betyder, at det kommende nye formandskab kan sikre en stabil sekretariatsbetjening til at bistå rådet i dets arbejde, siger Sara Olsvig i forbindelse med skiftet.

Frivillige i brug

Råd for menneskerettigheder har igennem de seneste år fået bevilget 915.000 kroner årligt. Nu kan rådet se frem til en bevilling på 2,4 millioner kroner.

- Det meget gode menneskerettighedsarbejde vi har kunnet løfte i de forgangne to år, har kun været muligt fordi vi har haft gode frivillige kræfter i rådet. Ikke mindst har vi samarbejdet tæt med Institut for Menneskerettigheder, ICC og senest Ilisimatusarfik, foruden MIO, Tilioq og Ligestillingsrådet som fast sidder i Rådet, forklarer den afgående forkvinde.

Rådet for Menneskerettigheder har med Sara Olsvig blandt andet udgivet rapporter om retten til bolig og retten til uddannelse, afleveret høringssvar omkring Naalakkersuisuts bekendtgørelser om Covid-19, holdt oplæg og debatter og sat fokus på vold mod kvinder.

Ekstra bevilling

Udover forøgelsen af bevilling på finansloven, så kan rådet også se frem til 750.000 kroner hvert år fra Dansk Institut for Menneskerettigheder. Midlerne skal bruges til at ”styrke og fastholde kendskabet til menneskerettigheder i Grønland”, som Folketinget formulerer det.

Dermed lander Rådet på et samlet budget på knap 3,2 millioner pr. år. i de kommende år.