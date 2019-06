Qujaukitsoqs ris til Inatsisartut: Manglende medansvar får konsekvenser for alderspensionisterne

redaktionen Søndag, 30. juni 2019 - 11:24

Inatsisartuts forårssamling er som bekendt overstået, men det er ikke ensbetydende med, at alle sager Inatsisartut har behandlet under samlingen er færdige og dermed klar til at blive ført ud i livet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det gælder også for Naalakkersuisuts forslag til ændring af forskellige love om skatter og afgifter samt overførselsindkomster. Naalakkersuisut rakte ellers hånden ud til Inatsisartut, især med henblik på at gøre dagligdagen lettere for personer, der lever af overførselsindkomster.

Et forslag som har sit udgangspunkt i vedtagelsen af satstilpasningsprocent i 2017, og som har til hensigt at sikre et grundlag for en løbende regulering af især en række overførselsindkomster og afgiftssatser med henblik på at undgå, at disse bliver løbende udhulet af den almindelige inflation.

Men Naalakkersuisut havde ikke set at et flertal i Finans- og Skatteudvalget efterfølgende lagde op til at foretage satstilpasning af førtids- og alderspensionerne, men samtidigt også fjerne den indtægtsgivende del der gerne skulle dække de merudgifter satstilpasningen vil føre med sig, primært igennem løbende satsregulering af visse indførselsafgifter, som ellers udhules af inflationen.

Læs mere om sagen i Sermitsiaq – få adgang til avisen herunder: