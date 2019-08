Qujaukitsoq: Gæld forsvinder ikke ved at flygte fra landet

redaktionen Søndag, 04. august 2019 - 12:00

Medlem af naalakkersuisut for finanser og nordiske anliggender, Vittus Qujaukitsoq (NQ) appellerer til, at hele samfundet skal stå sammen for at realisere ønsket om solid økonomisk udvikling af landet, men det forudsætter også, at man lever op til sine forpligtelser, skriver Sermitsiaq.

Det er svært at generalisere, hvorfor så mange landsmænd vælger Grønland fra, men Naalakkersuisut vurderer, at der er nogle der tror, at man kan flygte fra sin gæld, hvilket ikke kan lade sig gøre.

Man kan ikke flygte fra gæld

For et effektivt samarbejde mellem selvstyret, kommunerne og de danske kommuner samt hele norden gør, at borgere nemt kan opspores, så hvis man har mellemværende med det offentlige i Grønland, er det nærmest ikke muligt at flygte:

– Det er en ulykkelig situation, folk kommer i, når gælden er blevet så stor, at den enkelte ikke længere kan overskue sin egen situation. Det er ligeledes en ulykkelig situation, at folk vælger at forlade landet i håb om bedre vilkår. Undersøgelser viser, at de primære årsager til flytning fra landet er: arbejdsløshed, boligsituation, vilkårene i børnepasningen og skolerne, utilfredshed med vilkår for børnene og alt for dyre dagligvarepriser. Men igen, en af de væsentlige årsager er, at flere af de folk, der vælger at bosætte sig i andre lande, her især Danmark, sker i forsøget på at slippe for sin gæld, hvilket jo ikke sker, understreger Vittus Qujaukitsoq.

