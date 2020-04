Qujaukitsoq: Beder om lov til at låne 2,5 milliarder kroner

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. april 2020 - 13:31

- Vi må regne med højere ledighed og deraf færre skatteindtægter og højere udgifter til understøttelse som en følge, lød det blandt andet fra Vittus Qujaukitsoq på et pressemøde tirsdag.

Her fortalte Qujaukitsoq, at han har anmodet Naalakkersuisut om bemyndigelse til at forberede lånoptag på op til 2,5 milliarder kroner, og det har han fået grønt lys til.

- Landskassen vil blive udhulet, og vi har brug for at kunne forsvare os, sagde Qujaukitsoq.

Det samlede lånebehov afhænger af krisens længde, forklarede Qujaukitsoq, men vurderingen er, at det kan blive nødvendigt at låne op til 2,5 milliarder kroner.

Fortsat lille gæld

Grønlands låntagning vil stadig være lille i forhold til landets BNP på 18 milliarder, påpegede Qujaukitsoq. Men tilbagebetalingen vil selvfølgelig påvirke økonomien fremadrettet.

Naaslakkersuisoq for finanser mindede også om, at Naalakkersuisut skal have penge klar til at hjælpe de selvstyreejede selskaber om nødvendigt:

- Som for eksempel da man skød 500 millioner kroner ind i Royal Greenland under finanskrisen i 2009, sagde Qujaukitsoq.

Kasseeftersyn i gang

Vittus Qujaukitsoq fortalte, at Naalakkersuisut har fokus på, at regningen fra krisen skal blive så lille som mulig.

Men krisen vil få konsekvenser for landets økonomi, og derfor er Naalakkersuisut gået i gang med et kasseeftersyn af udgifterne:

- Vi har fokus på at nedbringe udgifterne i indeværende finanslov og i forslaget for 2021 for at sikre penge i kassen. Blandt andet ved gennemgang af anlægs- og renoveringsfonden. Så projekter, der har beskeden beskæftigelsesmæssigt effekt, udskydes eller aflyses, eller projekter, der vurderes at være mindre påtrængende, stoppes, siger Qujaukitsoq og tilføjer:

- Vi kan kun prioritere de allermest nødvendige udgifter.