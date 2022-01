Qivioq skal stå i spidsen for menneskerettighedsrådet

Rådet for Menneskerettigheder

I november sidste år afviklede Rådet for Menneskerettigheder konstituerende og andet ordinært rådsmøde.

Her med Qivioq Løvstrøm valgt som ny forkvinde for rådet, mens Katrine H. Nathanielsen skal være næstforkvinde, oplyses det i en pressemeddelelse.

Udfordringer

Store dele af de forgangne år har været præget af både manglende økonomiske ressourcer og coronapandemien, som på forskellige måder har ramt Rådets arbejde. Økonomien lysner dog nu idet Rådet fra 2022 har fået øget deres bevilling betragteligt, fremgår det.

- Tilstrækkelige økonomiske ressourcer er altafgørende for om Rådet kan leve op til de forpligtelser, krav og forventninger der er til Rådets arbejde. Vi er fulde af fortrøstning idet den øgede bevilling nu sikrer, at vi kan rekruttere medarbejdere til sekretariatet og endda kan tilbyde langt bedre ansættelsesforhold end tidligere muligt, udtaler den nyslåede rådsforkvinde.

Bemandet sekretariat ønskes

Rådet har valgt først og fremmest at fokusere på at få bemandet sekretariatet.

- Menneskerettighedsarbejdet vil naturligvis fortsætte på samme niveau som tidligere og når sekretariatet er bemandet indenfor relativt kort tid, vil vi kaste os ud i arbejdet med strategien for det nyligt konstituerede Råds arbejde for de næste to år, lyder det fra Qivioq Løvstrøm.

På trods af udfordringer med både økonomi og pandemi har de forrige rådsmedlemmer bestræbt sig på at være aktive, bidraget til at fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland og til at holde aktiviteterne i gang.

