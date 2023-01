Qinngorput-projekt skruer op for antallet af boliger

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 17. januar 2023 - 08:47

Et byggeprojekt i bydelen Qinngorput i Nuuk er på vej igennem kommunens godkendelsesproces, og undervejs har projektet haft vokseværk.

Da byggeriet var i høring i efteråret, lød det på to boligblokke med i alt 48 boliger, men det er nu skruet op til 60 boliger. Det er sket ved, at projektmagerne har lagt en ekstra etage på hver af to blokke, der således går fra seks til syv etager.

Torsdag skal Kommuneqarfik Sermersooqs Udvalg for Anlæg og Miljø tage stilling til projektet, og det er en positiv indstilling fra kommunens forvaltning, som politikerne får i hånden.

Udendørsarealer skal prioriteres

Under høringen i efteråret blev der blandt andet afholdt et borgermøde, hvor omkring 25 borgere mødte op, og der er også kommet to høringssvar, men de har ikke før til ændringer:

Om projektet Projektansøgningen Pinguaraq 60 boliger beskriver to boligblokke på hver 7 etager med udnyttet tagetage. Hver blok er indrettet med 1 stk. 2-rumsboliger, 16 stk. 3-rumsboliger og 13 stk. 4- rumsboliger. I alt 30 blandede boliger i hver blok. Facaderne varierer mellem to grønne nuancer. De er beliggende i delområde 4D11, der i dag er et friholdt område i bunden af Ukkusissat/Store Malene. Kilde: Kommuneqarfik Sermersooq

- Det er forvaltningens overordnede vurdering, at området kan fortættes til boligbebyggelse. Selvom projektet har flere punkter, hvor det vurderes lavt, er der en fin sammenhæng til de to sideliggende blokke, der er ved at blive opført, som er med til at skabe en naturlig forlængelse af boligområdet 4A6, skriver forvaltningen til udvalget.

Forvaltningen har nogle betingelser, som skal indarbejdes i projektet, hvis det godkendes. Det handler om, at udendørsarealerne skal prioriteres højt:

Ændringer i ejerkredsen

- Unge som gamle skal kunne opholde sig her og bruge stedet. Der mangler nemlig et sted, hvor fællesskaber kan opstå, skriver forvaltningen.

Bag projektet står virksomheden Inissat, hvor der er sket ændringer i ejerkredsen siden efteråret. Jesper Petersen og Jeppe B. Steffensen er udtrådt af selskabet som medejere, og i stedet har Permagreen Grønland overtaget deres del.

De to er dog involveret i Permagreen, hvor de hver ejer en del af entreprenørvirksomheden. Per Aarsleff A/S har dog aktiemajoriteten. Jan Tengstedt er stadig medejer af Inissat.

Godkender udvalget projektansøgningen går den videre til godkendelse i kommunens økonomiudvalg og derefter kommunalbestyrelsen.